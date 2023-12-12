American Truck Simulator nedir?

Efsanevi Amerikan kamyonlarını deneyimleyin ve güneşli Kaliforniya, kumlu Nevada ve Arizona Büyük Kanyon Eyaleti boyunca çeşitli kargolar gönderin. American Truck Simulator, sizi Amerika’da nefes kesici manzaralar ve yaygın olarak tanınan simge yapılar arasında bir yolculuğa çıkarır.

American Truck Simulator Sistem Gereksinimleri (2020) – ihtiyacınız olan tüm özellikler, sistem denetleyicisi ve oyun bilgisayarı kurulumu: American Truck Simulator Çalıştırabilir miyim? Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.

American Truck Simulator sistem gereksinimleri şunlardır (minimum)

Bellek: 4 GB

4 GB Grafik Kartı: Intel HD 4000

Intel HD 4000 İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600

Intel Core 2 Duo E4600 American Truck Simulator Dosya Boyutu: 3 GB

3 GB İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

American Truck Simulator sistem gereksinimleri şunlardır (önerilen)

Bellek: 6 GB

6 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760

NVIDIA GeForce GTX 760 Amerikan Kamyon Simülatörü İşlemcisi: Intel Core 2 Quad Q9650

Intel Core 2 Quad Q9650 Dosya Boyutu: 3 GB

3 GB İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 64-bit

American Truck Simulator çalıştırabilir miyim?

American Truck Simulator sistem gereksinimleri, Intel HD 4000 entegre grafiklere eşdeğer bir minimum GPU gerektirir. Ayrıca, bir NVIDIA GeForce GTX 760 GPU veya daha iyisi önerilir. ATS oynamak için gereken minimum RAM miktarı 4 GB’dir, ancak 6 önerilir. Intel Core 2 Duo E4600 CPU, oyunu çalıştırmak için minimum CPU’dur, ancak geliştiriciler SCS Yazılımı, oyunu oynamak için Intel Core 2 Quad Q9650’ye eşit veya daha büyük bir CPU önerir. American Truck Simulator PC gereksinimleri, en az 3 GB kullanılabilir depolama alanına ihtiyacınız olacağını belirtir.

Avrupa’da aynı kamyon deneyimini mi istiyorsunuz? Bilgisayarınızın Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını görün.

American Truck Simulator, Windows 7 64-bit ve üzeri ile PC sistemi üzerinde çalışacaktır. Ek olarak Mac ve Linux sürümlerine sahiptir.

American Truck Simulator Mac OS sistem gereksinimleri (minimum)

Bellek: 4 GB

4 GB Grafik Kartı: Intel HD 4000

Intel HD 4000 İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600

Intel Core 2 Duo E4600 Dosya Boyutu: 3 GB

3 GB İşletim Sistemi: Mac OS X 10.9 (Mavericks)

American Truck Simulator Linux sistem gereksinimleri (minimum)

Bellek: 4 GB

4 GB Grafik Kartı: Intel HD 4000

Intel HD 4000 İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600

Intel Core 2 Duo E4600 Dosya Boyutu: 3 GB

3 GB İşletim Sistemi: Ubuntu 14.04 64-bit

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