Olay, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Memiş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında araç alım-satım ücreti nedeniyle anlaşmazlık bulunan 6 kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine taşlarla saldırdığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla Engin A.’ya (25) ateş etti.

Tabancadan çıkan mermi, Engin A.’nın sol bacağına isabet etti. Yaralanan genç, olay yerinden özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Silahlı ve taşlı kavga anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerine taşlarla saldırdığı ve yaşanan arbede yer aldı.

Olayın ardından kavgaya karışan 3 şüpheli kaçarken, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen Özcan K. (24) ve Hakkı K. (23) polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.