Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri iş birliğiyle yürütülen "Anadoludakiler" projesi, Anadolu'nun yöresel ürünlerini tanıtmayı ve bu ürünlerin taşıdığı potansiyelin daha etkin kullanılmasını amaçlıyor. Yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen sergilerle Anadolu'nun kadim ustalık geleneği dünyaya açılırken; eğitim, tanıtım ve iş birliği faaliyetleriyle de bu değerlerin sürdürülebilirliği destekleniyor.

Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Erdoğan ve lider eşlerinin katılımıyla 22 Eylül'de New York Türkevi'nde düzenlenen "Anadoludakiler: Kapıların ardındaki hazineler" sergisinde, Anadolu'nun eşsiz ustalık geleneği dünyaya tanıtıldı.

Emine Erdoğan ve beraberindeki lider eşleri, program kapsamında ilk olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan ve Anadolu`nun binlerce yıllık bilgi, zanaat ve kültür birikimini bugünün tasarım anlayışıyla buluşturan sergiyi gezdi. Sergide, Anadolu'nun köklü kültürünü, ustalığını ve doğayla uyumlu üretim geleneklerini tasarım ve yenilikle buluşturan eşsiz eserler yer aldı. Bu özel koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında Bursa'nın dünyaca ünlü ipeği de öne çıktı.

Bursa İpeği, yüzyıllardır şehrin zanaatkar ruhunu ve doğanın inceliklerini yansıtan bir üretim geleneğinin eseri. İnce dokusu, zarif parlaklığı ve doğal boyalarla buluşan renkleriyle yalnızca bir kumaş değil; sabrın, emeğin ve ustalığın harmanlandığı yaşayan bir kültür hazinesi olarak sergideki yerini aldı. Her bir ipek dokuma, tıpkı bir kapının ardında gizlenen hazine gibi, geçmişten bugüne uzanan mirasımızı, kadın emeğinin zarafetini ve Anadolu'nun dünyaya armağan ettiği eşsiz estetik anlayışını simgeliyor. BEBKA'nın koordinasyonunda, bu ürünlerin New York'ta sergilenmesi Bursa'nın kültürel mirasının uluslararası platformda temsil edilmesi açısından büyük önem taşıyor. BEBKA Genel Sekreterliği, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılı teması olarak da seçilen "Anadoludakiler" projesi kapsamında yerel ürünlerin tanıtımı ve ticarileştirilmesine yönelik analiz, tanıtım ve proje faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.