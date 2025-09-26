BMW'den dikkat çeken bir adım geldi. Alman otomobil devi, Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce aracı geri çağırma kararı aldı. Toplamda 196 bin aracı etkileyen bu geri çağırmanın gerekçesi olarak "yangın riski" gösterildi.

KISA DEVRE YANGINA NEDEN OLABİLİR

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağrılan araçlardaki marş motoru rölesinin korozyona uğrayabileceğini açıkladı. Bu durumun aşırı ısınma ve kısa devreye neden olarak yangın riskini artırabileceği ifade edildi.

BMW MOTOR MARŞINI ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRECEK

Geri çağırma, 2022 BMW 230i modeli de dahil olmak üzere birçok farklı aracı kapsıyor. BMW, yangın riski taşıyan araçları servislerine davet edecek ve gerekli onarımları ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Bu kapsamda araçların marş motoru değiştirilecek.