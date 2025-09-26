Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Yalova FK'ya 3-1 yenilerek taraftarlarını üzen Kafkasspor, kaybedilen 3 puanı İstanbul deplasmanında almaya çalışacak. Ligde geride kalan 3 hafta sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İnegöl temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Sakatlığı süren Yalova FK maçında forma giyemeyen kaleci Hüseyin Genç, forvet oyuncusu Fatih Taşdelen ve Edirnespor maçında kırmızı kart gören Fikret Sevilgen Küçükçekmece Sinopspor maçında formalarına tekrar kavuşacak.

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR NASIL BİR TAKIM?

Grubun dişli ekiplerinden biri olarak gösterilen Küçükçekmece Sinopsor, deplasmanda İnkılapspor'u 3-1 yenerek lige 3 puanla başladı. 2. hafta maçında sahasında Beykoz İshaklıspor ile 1-1 berabere kalan ekip, geçtiğimiz hafta ise Galata SK'ya deplasmanda 1-0 yenildi.

Ziraat Türkiye Kupasında Sultan Su İnegölspor'un da konuğu olan Küçükçekmece Sinopspor, ilk 90 dakikası beraberlikle biten karşılaşmada uzatma dakikalarında yediği gollerle mağlup olmuş ve kupaya veda etmişti.

23,5 yaş ortalaması ile ligde mücadele eden ekipte, bu sezona iyi bir başlangıç yapan orta saha oyuncusu Enes İlgin, en etkili silah olarak göze çarpıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP-İNEGÖL KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 3. Lig 1. Grup 4. hafta mücadelesinde Küçükçekmece Sinopspor-İnegöl Kafkasspor arasında karşılaşma 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Bolluca Stadında oynanacak.