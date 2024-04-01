AES Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ ve Genel Başkan Yardımcısı Musa ÇINARTAŞ İnegöl'de AES üyeleri ile iftarda bir araya geldi. İftarda AES Bursa il başkanı Selçuk VAR ve İnegöl ilçe başkanı Göksel KOYUER ve bir çok AES üyesi bir araya geldi. ÖĞRETİCİ iftarda yaptığı konuşmada bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamaları şöyle;

ÖĞRETİCİ: ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE BİR AN ÖNCE TBMM'YE GELMELİDİR

Daha önce hiç bir paydaştan görüş alınmadan 12 madde halinde çıkarılan; amaç, kapsam ve içerik maddelerini çıkarınca sadece 3 maddeden oluşan Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'den noktası değişmeden geçmiş ve 14.02.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlk günden itibaren Anadolu Eğitim Sendikası olarak gerçek bir Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ihtiyaç olduğunu ve bunun öğretmenlerin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar olan süreci barındıracak şekilde tüm paydaşların katkısı ile yapılması gerektiğini ifade etmiştik.

Anayasa Mahkemesi'nin bazı iptal hükümleri doğrultusunda bu kanunda yapılacak değişiklik için sendikamıza ve paydaşlara gelen yazı ile görüş ve önerilerin istenmiştir.

Anadolu Eğitim Sendikası olarak öğretmenlerimizin hakettiği bir meslek kanununun oluşması için talep ve önerilerimizi ilettik. Her öğretmenin uzman olduğunu vurgulayarak sınav ve ünvan olmadan her öğretmenin ücreti artırılmalı, yoksulluk sınırı altında öğretmen kalmamalıdır.