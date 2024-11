Anadolu Grubu’nun, çalışanlarının yenilikçi fikirlerini ödüllendirdiği inovasyon programı “Bi-Fikir” 10. Yılını kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Grubu çalışanları, “Bi-Fikir” inovasyon programıyla 10 yıldır yenilikçi projeler üreterek tüm Grup şirketlerine katma değer sağlıyor. Uygulamaya alınan proje sayısının her geçen gün arttığı program kapsamında, 2024 yılının en iyileri Bi-Fikir Festivali’nde tanıtıldı. Bu yıl Bi-Fikir sürecinde, projeler 4 kategoride değerlendirildi. Finalde yapılan oylama sonucunda 4 kategoriyi de kazanan Migros, “Dijitalleşme ve Teknoloji” kategorisinde “AI Ne Pişirsem?” projesi ile, “Sürdürülebilirlik ve İnsan” kategorisinde “Farklıyız Eşitiz” projesi ile “Yeni Ürün ve Hizmet” kategorisinde “Meyve Kurutma” projesi ile ve “Operasyonel Mükemmellik” kategorisinde “Elektronik Etiket” projesi ile birinci seçildi.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Bi-Fikir Festivali’nde yaptığı konuşmada bugüne kadar 47.000’den fazla fikrin üretildiği Bi-Fikir’in, sadece Anadolu Grubu’nun yenilikçi ve girişimci ruhunun sembolü değil, aynı zamanda da sürekli değer üreten dev bir inovasyon programı haline geldiğini belirtti ve şunları söyledi: “ İnovasyon, günümüzde rekabetçi pazarlarda ayakta kalabilmenin en önemli anahtarlarından biri halini aldı. Yenilikçi fikirler üretmek, süreçleri optimize etmek ve müşteri deneyimini geliştirmek hepimiz için çok önemli. Hızla değişen ve gelişen teknolojik trendleri yakalayabilmek ve hatta öncü olabilmek için sürekli üretmemiz ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Teknolojinin sunduğu imkânlar her geçen gün daha da genişliyor ve bu da bize yeni fırsatlar sunuyor. Rakiplerimizden ayrışmamız, rekabette öne çıkmamız için her değişim ya da gelişmenin yepyeni fırsatlar getirebileceğini, büyük sorunların bile fırsata dönüştürülebileceğini unutmadan hareket etmeliyiz.”

Konuşmasında Anadolu Grubu’nun dünya çapında ulaştığı büyüklüğe ve etki alanına vurgu yapan Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır ise “Böyle bir ölçeğe ulaştığınızda attığınız her yenilikçi adım, işinize sağladığınız her katkı, aynı zamanda çevreye ve insan refahına da katkı sağlıyor. Dünyamızın içinde bulunduğu hızlı değişim süreci, ekonomileri ve iş yapış şekillerini derinden etkileyen en önemli faktör haline geldi. Şirketlerin ve özellikle de bizim gibi büyük grupların değişen ihtiyaçları iyi anlaması, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi, her türlü yenilik, gelişim ve inovasyonu odaklarına alması gerekiyor. Kurucularımızdan bizlere aktarılan girişimci ruhumuz ve yetkin insan kaynağımızla değişimin getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendiriyoruz. 10 yıl önce kurulan Bi-Fikir’i sürdürülebilir bir inovasyon platformu olarak konumlandırıyoruz. Çalışanlarımızın her sene artan oranda katılımı, sisteme girilen fikirlerin ve uygulamaya alınan projelerinin sayısının her geçen gün artması hepimiz için çok önemli bir güç kaynağı. Bu çıtayı daha da yukarılara taşıyacağız.” dedi.

10 yılda 2.818 proje hayata geçirildi

Bi-Fikir programı, Anadolu Grubu’nun yurt içi ve yurt dışındaki tüm şirketlerine açık. Yarı finalde yarışan ekipler arasında bu yıl, Türkiye’nin yanı sıra Moldova, Gürcistan, Kazakistan, Pakistan, Ürdün ve Belarus’tan çalışanlar da yer aldı. Program kapsamında 10 yılda, toplamda 47 bin 100 fikre ulaşıldı. Toplam 7.562 hızlı uygulama ve 2.818 proje hayata geçirildi. Fikirlerin uygulama oranı %22 oldu. Bu yıl programa 228 proje başvurusu geldi. 2024 yılında proje değerlendirmelerinde yeni bir sınıflandırmaya gidildi. Grup şirketleri; “Yeni Ürün ve Hizmet”, “Sürdürülebilirlik ve İnsan”, “Dijitalleşme ve Teknoloji” ve “Operasyonel Mükemmelik” kategorilerinde temsilcilerini belirleyerek yarı finale gönderdi. 22 Ekim’de gerçekleştirilen yarı finalde projeler bu dört kategoride yarıştı. Bu projeler arasından jüri tarafından seçilen 14’ü Bi-Fikir Festivali’nde projelerini anlattı. Fikirler, Grup şirketlerinin çeşitli fonksiyonlarındaki çalışanlarından oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.

Bi-Fikir Festivali canlı yayınla tüm operasyonlara ulaştı

Bi-Fikir kapsamında 2015’te Türkiye’de başlayan çalışmalar Anadolu Grubu’nun tüm yurt dışı şirketlerine ve son 6 senedir de Türkiye’deki tüm üniversitelere açıldı. Bi-Fikir KAP üniversite programıyla üniversiteli gençler tarafından bugüne kadar, 194 farklı üniversitenin 353 farklı bölümünden 1.604 proje önerisi geldi. Bi-Fikir Festivali finali canlı yayınla, Anadolu Grubu’nun Türkiye’de ve yurt dışında yer alan tüm operasyonlarındaki çalışanlarına ulaştı.