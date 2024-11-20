Bordo-beyazlı takım, Batman Petrol Spor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam ettirdi.



Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Necati Erkmen şu ifadeleri kullandı:

“Fethiye maçında futbolcu kardeşlerimizin gösterdikleri mücadeleden son derece memnunum. Son haftalarda iyi oyunumuz var. Tek eksiğimiz var oda galip gelememek. Fethiye deplasmanından döner dönmez takıma izin vermeden Batman maçı hazırlıklarına başladık. Rakibimizi analiz ettik. Buna göre antrenman programınızı hazırladık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Batmanspor’da çok iyi oyuncular var. Bunlardan benim tanıdığım Mustafa Çeçenoğlu, Atabey Çiçek, Mert Çapar, Tunahan Çiçek, İshak Çakmak. Yani kaliteli bütçenin pahalı oyuncuları bunlar. Oyuna sonradan giren oyuncuları da var ama yani özellikle orta sahada çok etkililer. Batman maçında gerçekten galip gelmeyi çok istiyorum ama çok fazla strese de girmenin anlamı yok. Biz kazanmak için her şeyi yapacağız. Umarım ilk galibiyetimizi alırız. Bugüne kadar taraftarlarımızın inanılmaz desteğini gördük. Ben taraftarlarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum ve tüm taraftarlarımızı Batman maçına bekliyoruz.”