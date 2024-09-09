Anadolu Isuzu, 17-22 Eylül 2024 tarihlerinde Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan IAA Transportation fuarına yenilikçi taşımacılık çözümü, tam elektrikli aracı BIG.e ile katılacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de olduğu gibi yurtdışı pazarlarda yakaladığı büyüme trendini, uluslararası etkinliklerle desteklemeye devam eden Anadolu Isuzu; 17-22 Eylül 2024 tarihlerinde Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenecek IAA Transportation Fuarı’nda, tam elektrikli aracı BIG.e modelini sergileyecek.

Eşsiz tasarımı ve üstün teknik özellikleriyle, sektörde oyunun kurallarını değiştirecek olan BIG.e, kompakt yapısı, yenilikçi elektrikli motoru ile bir küçük kamyon olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde test üretimini başarıyla tamamlayan araç, son kilometre taşımacılığı yapan firmaların ihtiyacına yönelik olarak pazara sunulacak.

BIG.e, geniş kullanıcı segmenti ile kamu hizmetlerinden özel sektöre, turizmden fabrika içi kullanımlara kadar çok çeşitli alanlarda kullanılabilir. Şehir içi taşımacılığında en çevreci çözümlerden biri olmaya aday olan BIG.e, hastaneler, üniversite kampüsleri, belediyeler, ecza depoları, market zincirleri, e-ticaret firmaları ve daha birçok sektörde, yüksek verimlilik ve düşük işletme maliyetleri sunarak fark yaratacak. Bu çok yönlü kullanım alanı, BIG.e’nin esnaf ve KOBİ'ler gibi küçük işletmelerden, limanlar ve havalimanları gibi büyük işletmelere kadar her ölçekteki kullanıcı için ideal bir çözüm olmasını sağlayacak.

Anadolu Isuzu çatısı altında yer alan Anadolu Otomotiv Sanayi (AOS) tarafından sıfır emisyon hedefi ile geliştirilen BIG.e; düşük yakıt giderleri ve bakım maliyetleri ile avantaj sağlıyor. Üstün özellikleri ve yüksek manevra kabiliyeti ile şehir içi dar alanlarda önemli rol oynayacak olan BIG.e, yaklaşık 4 metreküp iç hacme kadar kargo hacmine, 1000 kg’a varan taşıma kapasitesine sahip. 9.4 kW gücünde elektrikli motoruyla BIG.e; üç farklı batarya kapasitesine sahip. 10,5 kWh kapasiteli batarya ile 100 km, 15,7 kWh batarya ile 135 km, 21 kWh batarya ile 170 km menzil sağlıyor.

CEP TELEFONU GİBİ STANDART PRİZ ÜZERİNDEN ŞARJ

BIG.e’nin en büyük avantajlarından birisi de tıpkı bir cep telefonu gibi standart duvar tipi priz ile şarj edilebilmesi ve 5 ila 9 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşabilmesi. Ayrıca daha hızlı şarj etmek isteyen kullanıcılar için de beş farklı şarj çözümü bulunuyor.

ÖDÜLLÜ TASARIM

Dünyanın en prestijli ödül organizasyonları arasında yer alan German Design Awards’da, German Design Awards Gold 2023 ödülüne layık görülen BIG.e, elektrikli araç tasarımındaki başarısını son kullanıcıya ulaşmadan kanıtladı.