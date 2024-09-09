Odun Depoları ile Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Yerleşkesi mevkiinde bulunan liseler arasında ücretsiz öğrenci servisi seferleri başladı.

Gemlik Belediyesi tarafından, Gemlik’in iç ve merkez mahallelerinden yerleşkeye ulaşımlarını sağlamak için ücretsiz öğrenci servisi hizmeti başladı. Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin hizmetine sunulan serviste ilk seferi Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren yaptı. Öğrencileri serviste karşılayan Başkan Deviren, direksiyonu devrettikten sonra yol boyunca öğrencilerle sohbet etti.

Sabah 08.00’de, Odun Depoları’ndan hareket eden servis, Bölge Parkı, Orhangazi Caddesi ve İstiklal Caddesi üzerinden yerleşkeye gidiyor. Yol boyunca yolcu alan servis, öğrencilerin evlerinden okullarına ücretsiz ve güvenle ulaşımlarını sağlıyor.

Öğrencilerin ulaşım hizmetini karşılamanın, belediyenin asli görevlerinden olduğunu söyleyen Başkan Deviren, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs ve diğer ulaşım araçlarının, öğrencilere yönelik büyük oranda indirim yaptığını, Gemlik Belediyesi’nin de sabah öğrencilere ücretsiz servis hizmeti sunarak eğitim ve öğretimde ailelere destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Yeni eğitim ve öğretim yılını kutlayan Başkan Deviren, öğrenciler, öğretmenler ve velilere başarılar diledi