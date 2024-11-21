İstanbul’da beklenen yağmur ve lodos gün içerisinde etkisini ara ara gösteriyor. Maltepe’de etkili olan yağmur nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte kontrollü ilerlerken vatandaşlar da sokakta yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen lodos ve yağmur yağışı gün içerisinde ara ara etkisini gösteriyor. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasının birçok noktasında lodosun yanı sıra yağmur yağışı da etkili oluyor. Anadolu yakası ilçelerinden olan Maltepe’de de aralıklı olarak etkisini gösteren yağmur nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintilerinden kontrollü şekilde ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise lodosun da etkisiyle sokaklarda yürümekte zorlandı.