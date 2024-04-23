Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları tüm kampüslerinde 27 Nisan tarihinde ‘Eğitim Desteği Ödüllü Resim Yarışması’ düzenleyecek. Anaokulundan liseye katılım gösteren tüm öğrencilere sanat bursu kazanma fırsatı sunacak.

MBA Okulları, kişiselleştirilmiş başarı tasarımı anlayışıyla her öğrencinin kendi potansiyelini keşfedeceği, modern çağın sunduğu tüm imkânlarla yeteneklerine ve sanat tutkularına odaklanarak pozitif öğrenme ikliminde her bireyin emek vererek sanat yoluyla kendisini ifade etmesini amaçlıyor.

‘Daha İyi Bir Dünya için Daha İyi Bir Ben Kimliğine’ odaklanan eğitim kurumu, sanatın yenilikçi ve ilham veren değerleriyle resim yeteneğine sahip öğrencileri buluşturarak eğitim desteği ile ödüllendirecek.

Eğitim Desteği Ödüllü Resim Yarışmasına anaokulundan lise 11. sınıfa kadar her sınıf düzeyinde öğrenciler katılım gösterecek. Desen, kompozisyon ve imgesel çalışma kategorilerinde organize edilecek olan yarışmada eserler; eserin konuya uygunluğu, kompozisyon ve anlatım, teknik kullanımı ve hayal gücü, kâğıt doluluğu, perspektif, oran - orantı, ışık - gölge, figür - hareket, doku gibi kriterleri çerçevesinde değerlendirilecek. MBA Okullarının web sitesinden yapılacak başvurular için son tarih ise 26 Nisan.