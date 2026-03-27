Türkiye’de üniversite eğitiminin süresinde değişiklik gündemde. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, lisans programlarının 3 yıla indirilmesine yönelik çalışmaların önemli bir aşamaya geldiğini ve somut adımların yakın zamanda atılabileceğini açıkladı. Özvar’ın bu değerlendirmeleri, Atatürk Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda kamuoyuyla paylaşıldı.

3 yıllık lisans seçeneği gündemde

Özvar, lisans süresinin kısaltılmasının yalnızca akademik bir düzenleme olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin insan kaynağı politikaları açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Üniversite kontenjanlarının sadece sayı üzerinden değil, kalite odaklı bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirten Özvar, yükseköğretimde dönüşüm sürecinin hız kazandığını dile getirdi.

YÖK çatısı altında, lisans eğitiminin süresine ilişkin detaylı bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Özvar, geçen yıl Ekim ayında üniversitelere bu konuda hazırlık yapmaları yönünde çağrıda bulunduklarını hatırlattı. Üniversitelerarası Kurul bünyesinde oluşturulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Özvar, elde edilen verilerin artık tartışmaya açılabilecek olgunluğa ulaştığını ve sürecin geniş kapsamlı istişarelerle şekilleneceğini söyledi.

YÖK’ün yeni yaklaşımı, sadece eğitim süresini kısaltmak değil; kaliteyi artırmak ve mezunların istihdamla uyumunu güçlendirmek üzerine kurulu. Nicelik odaklı büyümeden uzaklaşıldığını vurgulayan Özvar, toplumsal katkıyı önceleyen bir yükseköğretim modeline geçildiğini söyledi.