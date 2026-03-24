Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına dikkat çekmek amacıyla 'Öğrencilere Yönelik Bilişim Suçları Konusunda Farkındalık Paneli' düzenlendi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Burak Demir moderatörlük yaptı. Bandırma Cumhuriyet Savcıları Rıdvan Aksoy ve Emin Türkyılmaz ise konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, kişisel verilerin korunması, banka hesap bilgilerinin güvenliği ve hesap kiralama yöntemleri ele alındı. Bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık türleri hakkında bilgi verilirken, yasa dışı bahis, kara para aklama ve kripto para üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekildi.

Ayrıca çekiliş vaadiyle dolandırıcılık, internet üzerinden sahte kredi başvuruları, kendini bankacı olarak tanıtarak yapılan dolandırıcılık girişimleri ile sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olayları hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde, bilişim suçlarına karşı farkındalık oluşturulmasının önemi vurgulandı. Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.