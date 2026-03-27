Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'nden (AKDEM) gelen Down sendromu olan gençler, Biruni Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında kampüste bir gün geçirerek öğrencilerle bir araya geldi. Toplumsal farkındalığı artırmak ve kapsayıcı bir anlayışı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte gençler, kampüs yaşamına aktif olarak katıldı.

Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü öğrencileriyle gün boyu kampüste vakit geçiren Down sendromu olan gençler, derslere katıldı, öğrencilerle yemek yedi ve kampüs ortamını deneyimleme fırsatı buldu. Program kapsamında ergoterapi uygulama

laboratuvarlarını da ziyaret eden gençler, çeşitli uygulamalarla öğrenme süreçlerine dahil oldu. Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Remziye Akarsu, bu tür buluşmaların sosyal katılım açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

'Bu tür deneyimler sosyal etkileşimi güçlendiriyor'

Dr. Öğr. Üyesi Remziye Akarsu, 'Bu tür deneyimler yalnızca bir ziyaret değil; katılımın, birlikte olmanın ve sosyal etkileşimin güçlendiği çok değerli süreçlerdir. Ergoterapi yaklaşımıyla baktığımızda bireylerin gerçek yaşam ortamlarında aktif rol alması, toplumsal dahil olmayı destekleyen en önemli adımlardan biridir' dedi.

Gerçekleştirilen etkinliğin farklılıkların bir arada zenginliğe dönüştüğü kapsayıcı bir kampüs ortamının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Akarsu, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik benzer çalışmaların devam etmesi gerektiğini söyledi.