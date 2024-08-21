Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Başkanı Hakan Birkan, Karacabey'in ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, üyelerinin ilçede yatırım yapmaya istekli olduklarını ifade etti. Birkan, ANASİAD olarak kentsel dönüşüm projelerine destek sunabileceklerini ve Karacabey'deki otopark sorununa çözüm sağlayacak projeler geliştirmeyi planladıklarını vurguladı.

ANASİAD heyeti, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'yı ziyaret ederek ilçedeki yatırımlar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Heyette Dernek Genel Sekreteri Av. Sefa Çınar, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Taner Eke ve Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

Başkan Hakan Birkan, Karacabey'in hem tarım hem de sanayi açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, ilçedeki TEKNOSAB (Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi) projesinin bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Ayrıca, Karacabey Boğazı ve Longoz Ormanları'nın turizm açısından değerli olduğunu vurgulayan Birkan, ANASİAD'ın yeni, genç ve dinamik kadrosuyla Karacabey'de yatırımlar yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Deprem tehdidi altındaki Bursa’da kentsel dönüşümün önemine değinen Birkan, ANASİAD olarak bu projelere katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, ilçedeki otopark sorununa çözüm getirecek katlı otopark projeleri üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, "Karacabey'e katkıda bulunmaktan memnuniyet duyarız" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise çevreye duyarlı yatırımlara açık olduklarını ve bu tür projeleri desteklemeye hazır olduklarını belirtti. İlçenin turizm ve tarım potansiyeline dikkat çeken Karabatı, ANASİAD ile kentsel dönüşüm ve otopark projelerinde iş birliğine sıcak baktıklarını ifade etti.