Denetim süreçlerinin daha etkin ve şeffaf hale getirilmesi amacıyla dijital çözümler geliştiren Bakanlık, bu doğrultuda "Güvenilir Gıda" uygulamasını hayata geçirdi. "Denetim Elinde" yaklaşımıyla hayata geçirilen uygulama sayesinde tüketiciler, gıda güvenilirliğine ilişkin birçok işleme hızlı ve kolay şekilde erişebiliyor. Vatandaşların cep telefonlarına yükleyecekleri "Güvenilir Gıda" uygulaması ile artık gıda güvenliği süreçlerine ilişkin birçok işleme hızlı ve kolay bir şekilde erişebiliyor.

Samsun’da ilk mobil şikâyet alındı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Güvenilir Gıda" uygulamasının denetimlerin etkinliğini arttıracağını, şeffaflığı güçlendirdiğini ve tüketici bilincini yükselteceğini belirterek, uygulamanın yaygın kullanımının daha sağlıklı bir gıda zinciri oluşturulmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Kemal Yılmaz, gıda güvenliğinin kendileri için vazgeçilmez bir öncelik olduğunu vurgulayarak, "Gıda güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir. Denetimlerimizi 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürüyoruz. İlimizde de bu mobil uygulama üzerinden ilk bildirim ulaşmış durumda ve bu mobil uygulama üzerinden gelen ilk bildirim doğrultusunda denetçi arkadaşlarımız ilgili işletmeye gitmek suretiyle bu işletmede gerekli denetim faaliyetlerini gerçekleştirdiler, numunelerini aldılar ve bu çalışmayı tamamlamış durumdalar. Ekiplerimiz sürekli olarak sahada risk esaslı ve yoğunlaştırılmış kontrollerle aktif görev yapıyor. Denetim süreçlerinin daha da etkin ve şeffaf hale getirilmesi amacıyla dijital çözümler geliştiren Bakanlığımız, bu doğrultuda ’Güvenilir Gıda’ uygulamasını hayata geçirdi. ’Denetim Elinde’ yaklaşımıyla geliştirilen uygulama sayesinde vatandaşlar, gıda ile ilgili şikâyet ve bilgi taleplerini hızlı bir şekilde iletebilecek. Uygulamada ayrıca işletmelere ait karekodların okutularak bilgiye ulaşılması, başvurulara fotoğraf eklenebilmesi, konum paylaşımı yapılabilmesi ve yapılan başvuruların durumunun takip edilebilmesi gibi birçok yenilikçi özellik bulunuyor. Halk sağlığını tehdit edebilecek hiçbir unsura asla göz yummayacağız. Tüketicilerimizin karşılaştıkları olumsuzluklarda Alo Gıda 174 Hattı’nı ve ’Güvenilir Gıda’ uygulamasını kullanarak ihbarda bulunmaları, güvenilir gıdaya ulaşım sürecine katkı sağlamaları büyük önem taşıyor" dedi.

Uygulama ile ilgili detaylar

"Güvenilir Gıda" uygulaması dört temel başlıktan oluşuyor: Çek gönder, işletme denetim sorgulama, gıda kamuoyu duyurusu, gıdada doğru bilgi.

"Çek gönder" ile anında bildirim

Uygulamanın "çek gönder" bölümünde vatandaşlar, yeni başvuru oluşturabiliyor ya da önceki başvurularını takip edebiliyor. Uygunsuzluk durumunda işletmeye ait bilgiler girilerek bildirim yapılabiliyor, fotoğraf eklenebiliyor ve başvuru anında sisteme iletiliyor. Bu bildirimler ilgili illere hızlıca aktarılıyor ve denetim ekipleri tarafından anında değerlendirilerek gerekli işlemler başlatılıyor.

Karekod ile denetim bilgisine erişim

Uygulama sayesinde işletmelerde bulunması zorunlu olan karekod okutularak, o işletmenin en son ne zaman denetlendiği bilgisine kolayca ulaşılabiliyor. Bu özellik, şeffaflığı artıran önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Taklit ve tağşiş ürünler görülebiliyor

"Gıda kamuoyu duyurusu" bölümünde, taklit ve tağşiş yapılan ürünlere dair bilgiler yer alıyor. Vatandaşlar bu sayede riskli ürünleri doğrudan inceleyebiliyor.

Doğru bilgiye kolay erişim

"Gıdada doğru bilgi" başlığı altında ise gıdaya dair merak edilen tüm konularda doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak mümkün oluyor. Bu bölüm, tüketici bilincinin artırılmasına katkı sağlıyor.

Denetim elinizde

"Güvenilir Gıda" uygulaması, denetim faaliyetlerine önemli katkı sunarak süreci daha hızlı ve etkin hale getiriyor. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte denetimlerin etkinliğinin artması ve uygunsuzlukların daha kısa sürede giderilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, "Denetim elinizde" sloganıyla tüm vatandaşları uygulamayı indirerek aktif şekilde kullanmaya davet ediyor.