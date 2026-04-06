Akaryakıt fiyatlarına yapılması planlanan artışlar iptal edildi.

Benzinde 57 kuruş, motorinde ise yüzde 7,67 oranında öngörülen zam uygulanmayacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren yürürlüğe girmesi beklenen fiyat artışı devreye alınmadı.

Zam iptal edildiği için Bursa’da benzin 64 TL, motorin 70 TL bandında devam ediyor.

İstanbul'da benzin 62,60 lira, motorin 77,47 lira, Ankara'da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira, İzmir'de benzin 63,85 lira, motorin ise 78,87 liradan satılmaya devam edecek.