Akıncı Türk İhsan Dikmen Okulu anasınıfı öğrencileri hazırladıkları gösteriler ile mezuniyeti kutladı.

Akıncı Türk İhsan Dikmen Okulu anasınıfı öğrencileri mezuniyeti yılsonu etkinliği düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezinde düzenlenen gösteriler saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Sahneye çıkan laleler sınıfı minin öğrencilerinin “Kafkas gösterileri” beğeniyle izlendi. Ardından menekşeler sınıfının minik öğrencileri “Anadolu ateşi” gösterisi ile papatyalar sınıfı miniklerinden “Potbori gösterileri” beğeniyle izlendi. Halk oyunları gösterilerinden sonra Okul Müdürü Taşçı, emeği geçen öğretmenlere çiçek takdim ederek tekrar teşekkür etti.

Sene başında minik öğrencilerin anne babalarından ayrılırken üzüntülü şekilde başladıklarını söyleyen Akıncı Türk İhsan Dikmen Okul Müdürü Bilal Taşçı, "Geleceğimiz olan öğrencilerimiz şimdi de mutlu bir şekilde gösteri yapmaları başta velilerimizi olmak üzere bizleri gururlandırdı. Çok verimli bir eğitim öğretim yılı geçirdik. Bu süreçte başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.