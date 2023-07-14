ANDA Teşkilatı İnegöl’de dev afet koordinasyon merkezi kuruyor

İnegöl’de geçtiğimiz günlerde atama gerçekleştiren ANDA Teşkilatı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Yıldız’ı ziyaret ederek çalışmalara start verdi.

ANDA İnegöl Teşkilatı İnegöl’de 4.000 m2 üzerine kurulu Afet Koordinasyonu ve Eğitim Merkezi kuracağını belirtti.

Yapı ile ilgili arazi ve proje çalışmalarının tamamlandığı önümüzde ki günlerde Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerine bulunan arazide inşaat çalışmalarının başlayacağı bildirildi.