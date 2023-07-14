Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temasıyla hazırlanan "Demokrasi ve Milli Birlik Treni", Ankara-İstanbul-Konya hatlarında hizmet verecek şekilde uğurlandı. Ankara YHT Garı'ndan yola çıkan tren, 56 bin kilometrelik bir yolculuk yapacak ve 10 milyondan fazla vatandaşın bu önemli etkinliği görerek, 15 Temmuz kahramanlarını bir kez daha anmasını sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenin önemine vurgu yaparak, 15 Temmuz hain darbe girişiminin gelecek nesillere aktarılması gereken tarihi olaylardan biri olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, darbe girişiminde asker kılığına bürünmüş hain FETÖ mensuplarının milli iradeyi ortadan kaldırmak istediğini, ancak Türk milletinin bu hainlere karşı dik durduğunu ve şehitler vererek demokrasiye sahip çıktığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Türk milletinin destansı bir mücadele sergileyerek FETÖ'nün 40 yıllık karanlık hazırlığını bir günde yok ettiğini vurguladı. Darbecilere karşı gösterilen birlik ve direnişin Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini ve Türk milletinin asla diz çöktürülemeyeceğini dünyaya gösterdiğini belirtti. Bu önemli tren etkinliği sayesinde 10 milyondan fazla vatandaşın "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temasını görecek ve kahramanlarımızı bir kez daha anacaklar.

Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin yaklaşık iki ay süreyle Ankara-İstanbul-Ankara ve İstanbul-Konya hatlarında 56 bin kilometrelik bir yol kat edeceği ve 60 binden fazla yolcuyu taşıyacağı bilgisini paylaşan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü işbirliğiyle trenin "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla giydirildiğini söyledi. Ayrıca, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında hazırlanan afişlerin trenlere asılacağı ve tren ekranlarında günün anısına hazırlanan videoların gösterileceği bilgisini de verdi.

Bakan Uraloğlu, bu tren etkinliğiyle millet iradesinin ortaya konulduğu muhteşem zaferin ve 15 Temmuz hain darbesinden alınan derslerin hatırlanmasını ve gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını hedeflediklerini belirtti. Trenin kat edeceği 56 bin kilometrelik yolun, toplumun ve gelecek nesillerin bilinçlenmesine katkı sağlamasını temenni etti ve ülkenin darbe girişimine karşı verilen mücadelenin destanını trenlerin gururla taşıyacağını ifade etti.