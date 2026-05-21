Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca İstanbul, Antalya, Hatay ve İzmir'de 300 emniyet personeli ve 40 vergi müfettişinin katılımıyla geniş çaplı operasyon gerçekleştirilmişti.

Yurt dışından organize şekilde pırlanta kaçakçılığı yaparak milyarlarca lira vurgun yapan uluslararası şebeke çökertmiş, ilki 2025 yılı Ağustos ayında, ikincisi 15 Mayıs 2026'da gerçekleşen ikinci dalga operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 91 şüpheliden 83'ü yakalanmıştı.

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul, Antalya, İzmir ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin polisteki işlemleri sona erdi. Yakalanan 83 zanlı soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 38 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 45 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmada, firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürdüğü bildirildi.

Öte yandan ele geçirilen değerli taşlar emniyette sergilenirken, soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Çok sayıda pırlantanın ele geçirildiği operasyonda, şebekenin değerli taşları kuryelerin ceplerinde ve üzerinde saklayarak yasadışı yollarla ülkeye soktukları anlaşıldı.

Operasyonun ilk ayağında kuryeler üzerinden kurulan pırlanta rotasının izini süren kaçakçılık polisi, son operasyonda ise o kuryelerin bağlantılarını deşifre ederek şebekeyi çökertti.

Operasyonlarda ele geçirilen pırlantanın 19 bin karatlık olduğu ve piyasa değerinin 2.5 milyar lirayı bulduğu ifade ediliyor.