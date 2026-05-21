İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim için denetimler gerçekleştirildi. Bakırköy'de kasap, şarküteri ve pastane gibi işletmelere yönelik yapılan denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihi, saklama şartları, soğuk gıda zincirine ve hijyenik şartlara uygunluğu kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

'2026 yılında 90 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirdik'

Denetime katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, '800'ü aşkın gıda kontrol görevlisi arkadaşlarımızla beraber 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi konusunda denetimlerimizi yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Özellikle tatlı sektöründe çikolata, şekerleme, unlu mamüller sektöründe denetimlerimizi Bakanımızın talimatlarıyla yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlarımızın etlerinin de işlendiği gerek şarküteriler, gerekse kasaplar nezdinde denetimlerimizi yapıyoruz. Denetimlerde kıyma makineleri ve ekipmanların temizliği ve hijyeni hem saklama şartları hem de işletmede bulunan görevli çalışanın da aynı zamanda hijyen belgesi açısından da kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Ürünlerin sıcaklık kontrolleri, soğuk zincir süreçlerini ve ürünlerin proseslerinin de yine denetimlerimizde yerinde denetliyoruz. Bu kapsamda İstanbul'da 2026 yılında ilk 4 aylık süre içerisinde 90 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirdik ve bu gıda denetimlerimde uygunsuzluk tespit etmiş olduğumuz, bin 523 işletmeye yaklaşık 250 milyonun üzerinde cezai işlem uyguladık. Yine 2026 yılında bin 500'e yakın numune aldık, değerlendirilme numunelerin 141 uygunsuz analizle ilgili de cezai işlem uyguladık. 2026 yılı içerisinde halk sağlığını tehlikeye düşürecek ürünleri üretmek ya da piyasa arz etmek suretiyle insan sağlığını tehlikeye atan yaklaşık 28 işletmeyle ilgili işlem yaparak, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. 104 işletmeyi ise faaliyetten men cezası uygulamış olduk. Bu denetimlerin hepsini tüketicilerimizin güvenilir gıdaya erişmesi açısından sıfır toleransla yerine getiriyoruz' dedi.

'620 milyon lirayı aşkın idari para cezası uyguladık'

2025 gıda denetimi verilerine değinen Parıldar, 'Bakanlığımız hem üretim safhasında hem de tüketiciyle buluştuğu nihai satış noktalarında aralıksız bu denetimlerini gerçekleştiriyor. 2025 yılında İstanbul'da yaklaşık 230 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Uygunsuzluk tespit ettiğimiz 10 bini aşkın işletmeye de 620 milyonu aşkın idari para cezası uyguladık. Gıda güvenliği için durmak yok, çalışmaya devam diyoruz' diye konuştu.

Ayrıca 95 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, 290 işletme hakkında ise faaliyetten men kararı verildiği; denetimler kapsamında 8 bin 4 adet numune alındığı ve yapılan analizler sonucunda 590 numunede olumsuzluk tespit edilerek gerekli yasal işlemler uygulandığı kaydedildi.