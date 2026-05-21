Kapıkule Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunan Sezer, ilgili kurum temsilcileriyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan yetkilileriyle yapılan görüşme sonrası yaklaşan Kurban Bayramı ve gurbetçi sezonu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Sezer, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl otoyol ve trafik cezalarının çıkışta tahsil edildiğini dile getirdi.

Yaz döneminde Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapacak gurbetçi vatandaşların oluşturacağı yoğunluğa dikkat çeken Vali Sezer, sınır kapısında tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Sezer, 22 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'e kadar sürecek gurbetçi sezonu için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Sezer, yolcu giriş ve çıkışlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için personel, güvenlik ve trafik düzenlemeleri başta olmak üzere birçok alanda tedbirlerin artırıldığını ifade etti.

Özellikle yaz aylarında yaşanan yoğun geçiş trafiğine karşı ek peronlar, ilave personel desteği ve koordinasyon çalışmalarının devreye alınacağını belirten Sezer, vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve konforlu şekilde gerçekleştirebilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kapıkule'nin Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli sınır kapılarından biri olduğunu vurgulayan Sezer, tüm kurumların koordinasyon içerisinde görev yapacağını ifade ederek, 'Vatandaşlarımızın ülkeye girişlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tüm planlamaları yaptık' dedi.

Geçen yıl da benzer bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade eden Sezer, vatandaşların hem Türkiye'ye girişte, hem de çıkışta uzun süre beklememesi amacıyla ortak planlama yaptıklarını kaydetti.

Bu yıl 9 günlük bayram tatili nedeniyle yoğunluğun erken başladığını aktaran Sezer, gurbetçilerin Türkiye'ye giriş yapmaya başladığını, Türkiye'den Bulgaristan'a geçişlerde de hareketlilik yaşandığını dile getirdi.

'1 milyon 209 bin araç ile 4 milyon 786 bin yolcu giriş ve çıkış yaptı'

2025 yılı rakamlarına da değinen Vali Sezer, geçen yıl sınır kapılarından sezon boyunca 1 milyon 209 bin araç ile 4 milyon 786 bin yolcunun giriş ve çıkış yaptığını dile getirdi.

Yoğunluğun yönetilmesinde Türkiye ile Bulgaristan arasındaki koordinasyonun büyük önem taşıdığını belirten Sezer, İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın yönlendirmeleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Geçen yıl alınan ortak tedbirlerle Türkiye'ye girişlerde ortalama bekleme süresinin 52 dakikaya, çıkışlarda ise 39 dakikaya kadar düşürüldüğünü belirten Sezer, bu yıl da yaklaşık 300 ilave personelin görevlendirileceğini açıkladı.

Haziran ayından itibaren sınır kapılarındaki canlı kamera görüntülerinin paylaşılacağını ifade eden Sezer, vatandaşların yoğunluğu takip ederek daha uygun kapıları tercih edebileceğini söyledi.

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği sistemi kapsamında yüz tanıma ve parmak izi uygulamasına geçtiğini hatırlatan Sezer, bunun bekleme sürelerini etkileyebileceğini belirterek, mobil cihazların artırılması dahil çeşitli önlemlerin Bulgaristan tarafınca değerlendirildiğini ifade etti.

Kapıkule'nin yanı sıra Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında da altyapı hazırlıkları yapılacağını dile getiren Sezer, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak tüm düzenlemelerin bayram sonrası hızla tamamlanacağını kaydetti.

Yurt dışına çıkışlarda trafik cezaları ve ücretli yol borçlarının sınır kapılarında tahsil edildiğini belirten Sezer, vatandaşların ödemelerini sınır kapısına gelmeden internet bankacılığı üzerinden yapmalarının yoğunluğu azaltacağını söyledi.

Sezer, ayrıca sınır kapılarında oluşabilecek yoğunluklara anında müdahale edebilmek amacıyla 24 saat esasına göre çalışacak 'erken müdahale ekipleri' oluşturduklarını belirtti.

Bayram süresince vatandaşların sorunsuz seyahat etmeleri için güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade eden Sezer, güzergahlardaki dinlenme tesisleri ve yol güzergahlarında jandarma ile emniyet ekiplerinin görev yapacağını sözlerine ekledi.