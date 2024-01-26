MALZEME LİSTESİ:

2 kırmızı biber

2 yeşil biber

1 domates

1 soğan

2 çorba k. domates salçası

1 su b. et suyu

1 tutam maydanoz

3 çorba k. un

1 kase yoğurt

2 çorba k. tereyağı

Sıvıyağ

Tuz

Su

HAZIRLANIŞI: Kırmızı biber ve yeşil biberleri ayıklıyoruz ve iri doğruyoruz. Domatesi soyuyoruz ve iri doğruyoruz. Maydanozu doğruyoruz. Soğanı soyup yine iri doğruyoruz. Doğradığımız sebzeleri doğrayıcıdan geçiriyoruz. Bu püreyi de tencereye alıyoruz ve pişiriyoruz. Ayrı bir tencerede tereyağı eritiyoruz ve unu ilave edip kavuruyoruz. Salçasını koyuyoruz. Soğuk et suyuyla kıvamını açıyoruz. Pişirdiğimiz püreyi ılıtıyoruz ve yoğurtla karıştırıyoruz. Karışımı yavaş yavaş tencereye ilave ediyoruz. Sıcak suyla kıvamını ayarlıyoruz. Tuzunu atıyoruz. Kaynayınca altını kapatıyoruz.