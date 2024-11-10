Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü'nün arşivinden 905 rakımlı tepenin ve çevresinin 79 yıllık değişimini yansıtan hava fotoğraflarını yayımladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Anıtkabir’in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş tarihî fotoğrafları paylaştı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" notunu iliştirdi.

Hem Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan hem de bin 500 yıllık destansı tarihin ziyaretgahı olan Anıtkabir, Atatürk'ün ölüm saati olan 9'u 5 geçeyi simgeleyen 905 rakımlı tapedeki Rasattepe'ye yapılması kararı alındı. Tasarım için 1941'de açılan yarışmayı Emin Onat ve Orhan Arda'nın projesi kazandı.