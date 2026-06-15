Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aykut Çelik için İstanbul Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik'in, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 12 Haziran tarihli adli yargı kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından, İstanbul Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi. Adliyede düzenlenen programda mesai arkadaşlarıyla bir araya gelen Çelik, 'Öncelikle buraya beni yolculamaya gelen herkese çok teşekkür ederim. Okuduğum şehre staj yaptığım adliyeye Başsavcı olarak atamamda emeği geçen başta Bakanımıza ve Hakim Savcılar Kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. İki buçuk sene içerisinde İstanbul'da, belki de Türkiye'nin en güzel adliyesinde görev yaptım. Burada birçok abi, kardeş ve dost edindim. Şimdi o insanları arkamızda bırakıp gidiyoruz belki ama gittiğimiz yerde de güzel insanlar karşımıza çıkıyor. Herkes hakkını helal etsin, özellikle katiplerim. Ankara'da bir kapınız var, her zaman sizi beklerim' ifadelerini kullandı. Programda Çelik'e görev süresindeki hizmetlerinden dolayı plaket ve hediyeler takdim edildi. Çelik'in önümüzdeki günlerde yeni görevine başlayacağı belirtildi.