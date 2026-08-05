Geniş güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesine getirilen Burkay Karatepe ile ilgili adli işlemler Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Özel Kuvvetlerin yer aldığı grupta pilot olarak görev aldı

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi eyleminde 37 kişilik ekipte yer alan (Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ve Özel Kuvvetler), darbe girişimine katılan, hakkında kırmızı bültenle aranma çıkartılan ihraç Pilot Yüzbaşı Burkay Kartepe Muğla Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bu sabah Muğla adliyeye sevk edildi.



10 yıl sonra yakalandı

Firari FETÖ'cü Burkay Karatepe hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da hücre evinde kıskıvrak yakalandı. MİT'in yüz tanıma sistemleri ihraç pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasında önemli katkı sağladı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ortak hareket etti. Yapılan istihbari ve fiziki takiplerin ardından firari teröristin saklandığı adres tespit edilmesini ardından düzenlenen operasyon ile 10 yıldır kırmızı bülten ile aranan Burkay Karatepe yakalandı.



Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince ‘Cumhurbaşkanına Suikast, Yerine Getirdiği Kamu Görevi nedeniyle kasten öldürme (Polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin -2 defa), Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etme (14 defa), Zincirleme Şekilde Cebir ve Tehdit Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama, Zincirleme Şekilde Silahla Tehdit, Kamu Malına Zarar Verme (2 defa), Mala Zarar Verme (19 defa), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından kaydı bulunan, firari eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe, Cumhurbaşkanına suikast girişiminin firari son sanığı idi.



Evinden servet çıktı

Afyon'da yapılan operasyon sonrası yakalanarak Muğla'yla getirilen Burkay Kartepe'nin ikametinde yapılan aramada 98 Ata altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33 bin 700 ABD doları, 2 bin 620 Euro, 13 bin 525 TL, 1 gram uyuşturucu madde, askeri kamuflaj ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.



Yargılanan suikast timinin aldığı cezalar

15 Temmuz darbe girişimi sürecinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsü ile bağlantılı eylemler nedeniyle Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar hakkında ağır cezalara hükmedildi. Bu kapsamda; aralarında ihraç Tuğgeneral, Subay ve Astsubayların bulunduğu 31 sanık hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 3 sanık hakkında 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 1 sanık hakkında 4 kez müebbet hapis cezası, 1 sanık hakkında 3 kez müebbet hapis cezası, 4 sanık hakkında 1'er kez müebbet hapis cezası verilmişti.