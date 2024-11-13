Keçiören Belediyesinin 2025 yılı mali bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda 5 milyar 550 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.ANKARA (İGFA) - Bütçede, Keçiören'in gelişimi için altyapı ve üstyapı projelerinden sosyal hizmetlere, çevre dostu projelerden sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına yönelik birçok detaya yer verildi. Hazırlanan bütçe ile Keçiören’de şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın yaşam kalitesini artıracaklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "El birliğiyle gerçekleştireceğimiz projelerin, Keçiören halkının yaşam kalitesini yükselteceğine ve ilçemizin geleceğine değer katacağına olan inancımız tamdır" diyerek bütçenin Keçiören için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORUZ Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, bütçe kabulünün ardından yaptığı konuşmada bütçenin verimli ve etkin kullanılacağını vurgulayarak, "Keçiören, gerek nüfusu gerekse büyüklüğüyle Ankara’nın ikinci, Türkiye’nin dördüncü büyük ilçesidir. Bizler, Keçiören’in her bir mahallesinde vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak, günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda hazırladığımız bütçemiz yalnızca fiziksel yatırımları değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik anlamında öncelik verdiğimiz eğitim, kültür, sağlık, çevre ve istihdam projelerimizi de kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.



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