Kaza, Ankara Çankırı Yolu Çandır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen 18 ABK 392 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.

İhbar üzerine olay yerine Sağlık, Jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 5 kişiyi çıkarırken 112 Acil Servis ekipleri kimliği belirlenen Saniye Esra Ünal(29),Sevim Ünal(52),Büşra Ünal(31),Ali Alperen Ünal(28),Hakan Köroğlu’nun(31) yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yavaş, "Ankara-Çankırı yolu Çandırı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ne yazık ki aynı aileden 5 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.