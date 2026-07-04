Başkan Taban, paylaşımında Gastro Kafe'nin yılın ilk yarısında yaklaşık 300 bin vatandaş tarafından ziyaret edildiğini belirterek, tesise ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Taban, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2026'nın ilk 6 ayında 300 bin vatandaşımızın ziyaret ettiği Gastro Kafemizi sahiplenen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi sıra, farklı alanlarda hayata geçireceğimiz yeni projelerde."

İnegöl Belediyesi'nin gastronomi alanındaki önemli yatırımlarından biri olan Gastro Kafe'nin kısa sürede yoğun ilgi görmesi memnuniyetle karşılanırken, Başkan Alper Taban'ın yeni projelerle ilgili mesajı da merak uyandırdı. Belediye yönetiminin önümüzdeki dönemde farklı alanlarda yeni yatırımları hayata geçirmesi bekleniyor.