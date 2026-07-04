Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla il genelinde 28 farklı noktada sürdürülen aşure ikramı bu kez Gemlik'te gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sahilde kurulan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure bereketinin Gemliklilerle paylaşıldığı programa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar da katılım sağladı.

Muharrem ayının manevi iklimine vurgu yapan Başkan Vekili Biba, hem aşure dağıttı hem de vatandaşla sohbet etti. 'Aşure, bereket demektir' diyen Biba, Muharrem ayının Bursa'ya, Türkiye'ye ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Muharrem ayının İslam âlemi için önemini vurgulayan Milletvekili Mustafa Varank, 'Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz bu önemli ayın bereketini paylaşmak için 17 ilçemizde de aşure ikramları düşünmüş. Bugün Gemlik'teyiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Hem yoğun ilgi gösteren Gemlikli hemşerilerimize hem de Başkanımız Şahin Biba'ya teşekkür ediyorum' dedi.

İl genelinde 15 Temmuz akşamına kadar devam edecek aşure ikramları; Teleferik Meydanı, Mudanya BUDO İskelesi yanı sahil girişi, Şirinevler Pazar Alanı, Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı, Beşevler Pazar Alanı, Büyükorhan Meydanı, İhsaniye Pazar Alanı, İznik Pazar Alanı, Yenişehir Meydanı, Demirtaş Meydanı, Tarihi Ulu Cami önü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek.