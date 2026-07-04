Edinilen bilgilere göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, hakkında uyuşturucu kullanma suçundan kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan S.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim ve operasyonların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ