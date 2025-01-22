İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, bu konuyu gündeme taşıyarak, Bursa Uludağ’daki turistik tesislerin bina emniyeti ve güvenlik durumlarını sorgulamak amacıyla TBMM’ye soru önergesi sundu.

Türkoğlu, 21 Ocak 2025 tarihinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybetmesine, 51 kişinin de yaralanmasına neden olan yangının ardından, Uludağ’daki otellerin yangın güvenliği önlemleri konusunda kamuoyunun endişelerini dile getirdi. Türkoğlu, yangın güvenliği ve yapı denetimi konularındaki eksikliklerin tekrar gündeme geldiğini belirterek, “Canlarımız Uludağ’da da göz göre göre yitip gitmesin, yüreklerimiz burada da yanmasın!” ifadelerini kullandı.

Soru önergesinde, Uludağ’daki otellerin yangın güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirlerin nasıl denetlendiği soruldu. Ayrıca, Uludağ’daki otellerin her birinde yangın merdiveni olup olmadığı, denetimlerin nasıl yapıldığı ve olası eksikliklerin kamuoyuna açıklanması istendi.

SORU 1- Bursa Uludağ’da faaliyet gösteren otellerde yangın güvenliği için gerekli olan tedbirlerin alınıp alınmadığı nasıl denetlenmektedir?

SORU 2- Uludağ’daki otellerin her birinde yangın merdiveni bulunup bulunmadığı kontrol edilmiş midir? Kontrol edilmişse, tespit edilen eksiklikler nelerdir?

SORU 3- Uludağ’daki otellerin en son denetim tarihleri nedir? Bu denetimlerin sonucunda düzenlenen raporlarda hangi bulgulara ulaşılmıştır?

SORU 4- Söz konusu otellerin, yangın güvenliği açısından gerekli ruhsatlara sahip olup olmadıkları incelenmiş midir? Ruhsatsız faaliyet gösteren otel bulunmakta mıdır?

SORU 5- Bursa Uludağ’da herhangi bir yangın çıkması durumunda müdahale edebilecek yeterlilikte bir itfaiye teşkilatı bulunmakta mıdır? Eğer bulunuyorsa, personel ve donanım açısından yeterliliği nedir?

SORU 6- Kültür ve Turizm Bakanlığı, özellikle yoğun turizm sezonlarında bu tür yangınların önlenmesine yönelik ekstra bir önlem almayı planlamakta mıdır? Bu konuda bakanlık tarafından yürütülen veya planlanan çalışmalar nelerdir?

SORU 7- Benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması adına turistik tesislerde yangın güvenliğini artıracak yasal düzenlemeler yapılması gündemde midir?