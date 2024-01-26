MALZEME LİSTESİ:

500 gr kıyma

1 yumurta

1 soğan

1 tutam maydanoz

Galeta unu

Tuz, karabiber

GARNİTÜRÜ İÇİN:

2 demet ıspanak

2 kırmızı biber

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

ÜZERİ İÇİN:

Yoğurt

Tereyağı

HAZIRLANIŞI: Kıymayı karıştırma kabına alıyoruz. Yumurtasını kırıyoruz, soğanı içine rendeliyoruz. Tuz ve karabiber koyuyoruz. Maydanozu incecik doğrayıp ilave ediyoruz. Harcımızı iyice özleşene kadar yoğuruyoruz. Galeta unuyla kıvamını ayarlıyoruz. Köfte harcından parçalar koparıp yuvarlak ve yassı köfteler hazırlıyoruz. Garnitürü için, ıspanakları, kırmızı biberleri ve sarımsakları doğruyoruz. Tavaya zeytinyağı döküyoruz. Biber ve sarımsağı soteliyoruz. Ispanağı da ekleyip sotelemeye devam ediyoruz. Tuzunu atıyoruz ve altını kapatıyoruz. Biberli ıspanaklı soteyi servis tabağına yayıyoruz. Soğuyunca üzerine çırpılmış yoğurt döküyoruz. Köfteleri de tavada az zeytinyağında kızartıyoruz ve yoğurdun üzerine diziyoruz. Tereyağını tavda eritip kızartıyoruz ve üzerine gezdirerek servis ediyoruz.