MALZEME LİSTESİ:

Asma yaprağı

4 su b. pirinç

4 soğan

1 tutam dereotu

1 tutam maydanoz

1 çorba k. biber salçası

1 çorba k. domates salçası

1 limon

Kuru nane

Zeytinyağı

Tuz, karabiber

Su

HAZIRLANIŞI: Pirinci yıkıyoruz ve süzüyoruz. Soğanları yemeklik doğruyoruz. Dereotunu ve maydanozu da ince ince doğruyoruz. Pirinci, soğanı, yeşillikleri karıştırma kabına alıyoruz. Salçaları ilave ediyoruz. Kuru nane atıyoruz, varsa taze nane de koyabiliriz. Tuz ve karabiber atıyoruz. Harcımızı karıştırıyoruz. Asma yaprakları eğer salamuraysa biraz suda bekletiyoruz. Süzüyoruz ve tek tek açıyoruz. Yaprakların geniş kenarına iç harç koyup sarıyoruz. Tencerenin zeminine asma yapraklarının saplarını ve parça yaprakları koyuyoruz. Sardığımız yaprakları tencereye düzgün bir şekilde diziyoruz. Üzerine limon dilimleri koyuyoruz. Zeytinyağını döküyoruz. Kenarından sıcak su döküyoruz. Üzerine bir tabak kapatıyoruz. Kapağını kapatarak pişirmeye başlıyoruz. Kaynayınca kısık ateşte pişiriyoruz. Sarmamızı ara ara kontrol ediyoruz. Pirinç tamamen pişince ocaktan alıyoruz.