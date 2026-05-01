Hâlihazırda yaklaşık 5 bin mavi yaka ve 900 beyaz yaka çalışanın bulunduğu şirkette, 2027 sonuna kadar 1150 mavi yakayla, 2030’a kadar ise 250 beyaz yakayla yolların ayrılması öngörülüyor.

Bu rakamlar, toplam çalışanların yaklaşık yüzde 25'inin işten çıkarılacağına işaret ediyor. Bosch yetkilileri, kararın ekonomideki daralma ve buna bağlı küçülme süreci nedeniyle alındığını belirtti. Bursa'daki otomotiv ve sanayi sektöründe önemli bir istihdam sağlayan fabrikanın bu adımının, kent ekonomisi ve iş gücü piyasasında olumsuzluğu yol açacağı bildirildi.