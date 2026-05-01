2025’in en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan gümüş, altın fiyatlarının yüksek seyretmesiyle yatırımcıların öncelikli tercihlerinden biri haline geldi. 2026’ya da hızlı bir başlangıç yapan gümüş, savaşın etkisiyle baskı altında kalırken yönünü belirlemeye çalışıyor.

TARİHİ ZİRVEDEN UZAK

169 liralık tarihi zirvesinin oldukça altında bulunan gram gümüş, şu sıralar 106 lira seviyesinde seyrediyor. Gümüşün onsu ise 121 dolarlık tarihi zirvesinden epey uzak. Ons gümüşte şu sıralar 73 dolar seviyesinde.

UBS GÜMÜŞ TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Yatırımcılar, "Gümüş tekrar yükselecek mi?" sorusuna cevap ararken, UBS'nin yeni analizi dikkat çekti. Dev banka gümüş için fiyat beklentisinde önemli bir düşüş gerçekleştirdi.

Banka stratejistleri Wayne Gordon ve Dominic Schnider, talep tarafında özellikle güneş enerjisi (fotovoltaik) sektöründe maliyet kaynaklı yavaşlama bekliyor. Bunun yanı sıra yüksek fiyatların mücevher ve gümüş eşya talebini de sınırladığı, toplamda yaklaşık 50 milyon onsluk bir talep kaybı oluşacağı ifade ediliyor.

YATIRIMDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Arz cephesinde ise daha güçlü bir görünüm öne çıkıyor. Küresel maden üretiminin 850 milyon ons seviyesine ulaşması beklenirken, yatırım talebinde de geri çekilme dikkat çekiyor. Banka yıl geneli yatırım talebi tahmini de 400 milyon onstan 300 milyona indirdi.

YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİ TÖRPÜLEDİ

UBS, tüm bu gelişmeler ışığında gümüşte önceki güçlü yükseliş beklentisini törpüleyerek daha dengeli ve sınırlı bir fiyat görünümüne işaret etti. Bankaya göre piyasada yukarı yönlü potansiyel sürse de, zayıflayan talep ve artan arz nedeniyle fiyat artışları eskisi kadar agresif olmayacak.

Yeni tahminlere göre banka, kısa ve orta vadeli fiyat hedeflerini belirgin şekilde aşağı çekti. Haziran sonu için öngörülen ons fiyatı 100 dolardan 85 dolara düşürülürken, eylül beklentisi 95 dolardan yine 85 dolara indirildi. Yıl sonu hedefi 80 dolara, Mart 2027 tahmini ise 75 dolara çekildi.