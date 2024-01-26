Süper Lig VAR hakemlerinden Özgür Yankaya’nın vefat eden babası İsmail Yankaya, Edirne’de düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Süper Lig VAR hakemlerinden Özgür Yankaya’nın babası İsmail Yankaya, geçirdiği rahatsızlık sonucu 72 yaşında hayatını kaybetti. Yankaya için Eski Cami’de tören düzenlendi. Özgür Yankaya, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Törene; Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Yankaya ailesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Süper Lig Hakemleri Ali Şansalan ve Atilla Karaoğlan katıldı.

Yankaya’nın cenazesi cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.