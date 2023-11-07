Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen acı bir olayda, bir otomobilin devrilmesi sonucu çıkan yangın, bir anne ve 5 çocuğunun yaşamını yitirmesine yol açarken, aracı kullanan baba ise yaralandı. Olay, Gözpınar köyü mevkisinde gerçekleşti ve 72 KA 229 plakalı otomobilin sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi.

Araç, kontrolden çıkarak devrildi. LGP'li olduğu öğrenilen araç hızla alev aldı. Yangının söndürülmesi için itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ancak araç içinde bulunan anne ve 5 çocuk yangın sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan baba ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlatıldı.