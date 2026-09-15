Olay, Bursa-İzmir kara yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, abartılı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden bir otomobil, bölgede devriye gezen sivil trafik polislerinin dikkatini çekti. Takibe alınan araç, ekipler tarafından güvenli bir noktaya çekilerek detaylı incelemeye alındı.

Yapılan kontrollerde aracın abartı egzoz sistemine sahip olduğu ve lastiklerinin de standartlara aykırılık teşkil ettiği tespit edildi. İhlaller doğrultusunda genç sürücüye toplam 21 bin lira ceza kesildi ve otomobil 30 gün süreyle trafikten menedildi.

İşlemler sırasında basın mensuplarına konuşan sürücü, mesai sonrası evine gittiğini belirterek, "İşten çıktım eve gidiyorum. Arkamdan sivil trafik geliyormuş. Yapacak bir şey yok, seviyoruz ama" ifadelerini kullandı.