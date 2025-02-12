Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde anne ve baba adaylarına yönelik düzenlenen eşli gebe okulu" eğitimleri aralıksız devam ediyor. Uzman sağlık profesyonelleri tarafından verilen eğitimlerde; gebelik süreci, doğuma hazırlık, doğum sonrası bakım ve bebek sağlığı konularında kapsamlı bilgiler sunuluyor. Hastane Başhekimi Op. Dr. Aziz Çardak, eşli gebe okulunun önemine değinerek, "Gebelik süreci sadece anne adayları için değil, baba adayları için de bilinçli şekilde hazırlanılması gereken önemli dönemdir. Eşli gebe okulu eğitimlerimizle anne ve baba adaylarının bu süreci birlikte deneyimlemelerini sağlıyor, doğum ve sonrasına yönelik bilinçlenmelerine katkıda bulunuyoruz. Gebelik sürecinde doğru bilgiye sahip olmak, hem ebeveynler hem de bebek için büyük avantaj sağlıyor. Eğitimlerimize katılan tüm çiftlerimize ve emek veren sağlık ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Hastane yönetimi, eşli gebe okulu eğitimlerinin belirli periyotlarla devam edeceğini belirterek, anne ve baba adaylarını bu ücretsiz eğitim programına katılmaya davet etti.