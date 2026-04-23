Olay, Kemalpaşa Mahallesi sınırlarında boş arazilerin olduğu bölgeden geçen Berdan Irmağı’nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, ırmakta hareketsiz duran şahsı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra bölgede kayıp 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan’ı arama çalışması yapan AFAD koordinesindeki diğer ekipleri de gönderildi. Bölgeye ulaşan ekipler şahsın öldüğünü belirlerken, inceleme sonrası cenaze otopsi ve kimlik tespiti için morga gönderildi. Yapılan incelemede şahsın Tarsus Belediyesi’nde temizlik personeli olarak görev yapan 33 yaşındaki M.M. olduğu öğrenildi. M.M.’nin geçtiğimiz pazar günü evlendiği öğrenilirken ceketi ve ayakkabısı da olay yerine yakın köprüde bulundu.

İntihar ettiği değerlendirilen M.M.’den geriye ise 3 gün önce dünya evine girdiği eşi ile çekildiği fotoğrafı ile arkadaşlarına gönderdiği davetiye kaldı.

Cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamayan kardeşi Miyeser Çiftçi, olayın intihar olmadığını iddia ederek, "Kardeşim intihar edecek biri değildi, buna zorla yaptıran birileri var demek ki. Karısı da vardır ortada, kardeşimi dövüyorlardır. Parasını da yiyorlardır. Şikayetçiyiz sonuna kadar gideceğiz. Kanı yerde kalmayacak. Tefecilere düşürmüşler çocuğu, bir sürü borcu var. Her yerden borç yaptırmışlar, bu çocuk böyle bir şey yapmazdı. İşinden gücünden etmeye kalktılar. Bizi mahvettiler. Her gün dayak yiyormuş, evden dayak yiyerek çıkmış. Kızlarını göstermek için devamlı kardeşimden para istiyorlardı. Her ayın 15’inde kardeşimi çağırırlardı, maaşını alırlardı. Bu çocuk borçlarını ödeyemiyordu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.