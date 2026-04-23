CİMER, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklardan gelen mesajları paylaştı. Başvuruların büyük bölümünde çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben taleplerini iletti, teşekkürlerini sundu ve çeşitli önerilerde bulundu.

Mesajlarda 23 Nisan hediyesi isteyen, kar yağışı sonrası okulların tatil edilmesini talep eden, soy ağacı ve kan grubu bilgilerini öğrenmek isteyen çocukların yanı sıra, eğitim hayatına ne zaman başladığını soran ve mahallelerindeki park için memnuniyetini dile getirenler de yer aldı. Çocuklar, başvurularında hem eğitim hem de günlük yaşama dair pek çok konuda beklenti ve sorularını paylaştı.

CİMER'e yapılan bazı çocuk başvurularında, 'Doğumuma kim yardım etti öğrenmek istiyorum', 'Ailemde şehit ya da madalya alan biri var mı' gibi sorular yöneltirken, bazı çocuklar ise somut proje önerilerini paylaştı. Bir çocuk, ambulans ve itfaiye araçlarının trafik ışıklarını otomatik olarak kontrol edebileceği bir sistem önerisinde bulunurken, bir diğeri deniz akıntılarından enerji üretimine yönelik fikirlerini sıraladı. Bir başka çocuk yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarına karşı nehir kenarlarında güvenli yüzme alanları oluşturulmasını isterken, okullarda bölgesel sorunlara yönelik proje çalışmaları yapılması önerisi de getirildi. 'Polis olmak istiyorum' diyerek hayalini paylaşan çocuğun yanı sıra, tedavi sürecinde kendisine destek olan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajını ileten, öğretmenlerine teşekkür mesajları yazan çocuklar oldu.

HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

CİMER üzerinden iletilen başvuruların büyük bölümü somut karşılık buldu. İstanbul’da yaşayan bir çocuğun, çok sevdiği oyuncağının zarar görmesi sonrası yaptığı başvuru üzerine aynı oyuncak kendisine temin edildi.

Down sendromlu Melik’in polislerle doğum günü kutlama hayali gerçekleştirilirken, talasemi hastası bir gencin özel harekat polisi olma isteği temsili görevle hayata geçirildi. Gaziantep’te asker olmayı hayal eden bir öğrencinin, maddi imkânsızlık nedeniyle katılamadığı TEKNOFEST için yaptığı başvuru sonrası ise ulaşım desteği sağlanarak festivale katılması mümkün kılındı.

'GAZZE'YE BARIŞ İÇİN GİTMEK İSTİYORUM'

CİMER’e iletilen çocuk başvuruları, çocukların yalnızca talepte bulunan değil aynı zamanda çözüm üreten bireyler olduğunu da ortaya koydu. Mesajlarda, okullarda görgü kurallarının daha etkin öğretilmesi, sınav sisteminin psikolojiyi gözeten ve daha adil hale getirilmesi gibi öneriler dikkat çekti. Çevre konusunda “Daha az plastik kullanalım” çağrısıyla Sıfır Atık uygulamalarının yaygınlaştırılmasını isteyen çocuklar, sokak hayvanları için de barınak yapılması ve gönüllü destek sağlanması yönünde taleplerini iletti. Başvurularda ayrıca deprem bilincinin artırılması, siber zorbalığa karşı önlem alınması ve mahallelerde daha fazla yeşil alan oluşturulması gibi toplumsal konular öne çıkarken, “Gazze’ye barış için gitmek istiyorum” gibi küresel duyarlılığı yansıtan ifadeler de yer aldı.

CİMER'E RENK KAT RESİM YARIŞMASI

İletişim Başkanlığı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması da bu yıl çocuklardan yoğun ilgi gördü. Proje, Türkiye'nin dört bir yanından iletilen resimler ve gösterilen ilgiyle, çocukların devletle iletişimini güçlendiren ve farkındalık yaratan bir kampanyaya dönüştü. Yarışma sayesinde çocuklar CİMER'i daha yakından tanıdıkları gibi, resimlerinin yanı sıra talep ve önerilerini Çocuk CİMER platformu üzerinden iletti.

ÇOCUK CİMER

Vatandaşların talep, öneri ve memnuniyetlerini iletebildiği bir platform olmanın ötesinde CİMER; 23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak çocukların düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, dinlendiği ve dikkate alındığı güçlü bir iletişim zemini sunuyor. CİMER'e Renk Kat resim yarışmasında çocukların resimlerini paylaştıkları Çocuk CİMER Platformu çocuklara özel bir başvuru platformu olarak önümüzdeki süreçte aktif hale getirilecek. Çocuk CİMER ile çocuklar CİMER'de daha aktif bir şekilde yer alacak, eğitici içerikleri ve iletişim çağına ilişkin farkındalık oluşturan uzantılarıyla farkındalıkları arttırılacak. CİMER, devlet ile çocuklar arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlarken; çocuklardan gelen başvurular sadece bireysel talepler değil, aynı zamanda kamu politikalarına ışık tutabilecek değerli bir veri kaynağı olarak değerlendiriliyor.