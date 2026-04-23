Dünya genelinde hükümetler yaşlanan nüfusa yönelik adımlar atarken, Türkiye de bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Artan yaşlı nüfusla birlikte bakım hizmetlerinde aksama yaşanmaması için “Uzun Süreli Bakım Sigortası” sisteminin hayata geçirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında demografik değişime uyum sağlamak ve yaşlılara yönelik bakım hizmetlerini güçlendirmeyi öncelikleri arasında gördüklerini ifade etti.

YAŞLI NÜFUS YÜZDE 10'U AŞTI

Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bir otelde düzenlenen 2. Yaşlılık Şurası'nın kapanış programına katıldı.

Demografik dönüşüm sürecine dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin 2025 yaşlı nüfus oranına göre 194 ülke arasında 75. sırada yer aldığını belirtti. Yaşlı nüfus oranının 2000 yılında yüzde 5,7 iken 2023'te ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktığını ve ülkenin çok yaşlı ülkeler kategorisine girdiğini ifade etti.

Yılmaz, "65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 10'u aştığında o ülke artık çok yaşlı ülke kategorisine girmiş oluyor. Bu devam ederse 2025'te bu oran yüzde 11,1'e çıkacak. 2030'da yüzde 13,5'e, 2100'de ise nüfusun üçte birine ulaşacak" dedi.

YENİ SİGORTA MODELİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Yılmaz, yaşlı nüfus için bakım hizmetlerini güçlendirmenin öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurgulayarak, "Bu doğrultuda Uzun Süreli Bakım Sigortası Sistemi'nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle birlikte vatandaşların yaşlılık döneminde evde veya bakım merkezlerinde hemşirelik, bakım hizmeti ve tıbbi ekipman gibi desteklere daha kolay ve güvenli şekilde erişebilmesi hedefleniyor.

KÜRESEL YAŞLANMA TRENDİ

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise dünyanın yeni bir demografik döneme girdiğine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada 60 yaş ve üzeri nüfusun 2030'da 1,4 milyara, 2050'de ise 2,1 milyara ulaşmasının beklendiğini belirten Göktaş, yaşlılık politikalarının merkezinde bireylerin kendi çevresinden kopmadan desteklenmesinin yer aldığını ifade etti.

Göktaş, bu anlayışın en güçlü örneklerinden birinin gündüzlü yaşlı bakım merkezleri olduğunu da sözlerine ekledi.