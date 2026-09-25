Yangın, saat 17.00 sıralarında Akhisar Mahallesi’nde faaliyet gösteren kapı fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrika içerisinde bulunan kompresör henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Yangını fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş makinesi ve fabrika içerisinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.