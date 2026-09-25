Başkentte emeklilerin seyyanen zam talebiyle AYM civarında düzenlemeyi planladığı basın açıklaması öncesinde alanda bulunan emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, geçim derdinden yakınarak "Emekliyim, geçinemiyorum. Gelinim işsiz, damadım işsiz" sözleriyle çaresizliğini ifade etti. Şekeroğlu, bu ifadelerin ardından çevredekilerin şaşkın bakışları arasında intihar girişiminde bulundu.

Boynunda asılı Türk bayrağı ve elindeki dövizle dikkat çeken emekli polisin yere yığılmasının ardından bölgeye derhal güvenlik ve 112 Acil Sağlık görevlileri sevk edildi. Olay mahallinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ali Şekeroğlu, ambulansla ivedilikle hastaneye nakledildi.

Hastanede doktorların yoğun çabasına ve uygulanan tüm canlandırma müdahalelerine rağmen kurtarılamayan emekli polis memuru Ali Şekeroğlu yaşamını yitirdi. Alanda toplanan emeklileri ve kamuoyunu yasa boğan trajik olayın ardından yapılması planlanan basın açıklaması iptal edilirken, hadiseye ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.