44 gündür İsrail ordusunun soykırım niteliği taşıyan saldırıları aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki vahşetin bir an önce durdurulması gerektiğini açıkça ifade eden tek lider.

Cumhurbaşkanının Gazze diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanlı saldırılar nedeniyle yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ekim’deki son kabine toplantısından sonra Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan’ın ardından son olarak Almanya’yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretleri sırasında İsrail zulmünü dünya gündemine taşıdı.

Kabine yarın toplanacak

Kabine yeniden toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, yarın Beştepe’de toplanıyor.

Toplantıda Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve atılması gereken adımlar görüşülecek.

Çiftçi emeklilerine 5 bin TL ikramiye

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı.

Bununla birlikte ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kalmış ve 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı. 5000 TL emekli ikramiyesi alamayan yaklaşık 1.6 milyon emekli çiftçi bulunduğu kamuoyuna yansıdı.

Çiftçiler AK Parti milletvekilleri ve parti yönetimine 5000 TL emekli ikramiyesi için taleplerini iletti.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yarın masada olacak.

Terörle mücadele

Ayrıca kabine toplantısında ekonomik gelişmeler ve terör ile mücadele de ele alınacak.