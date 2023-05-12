Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir yaya ile 4 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasına ilişkin bugün olay yeri keşfi yapıldı. Olay yerine gelen aileler, midibüsün devrildiği yerde oturarak gözyaşı döktü. Kızı Esma Nur’u feci kazada kaybeden anne ise "Kimseye hakkımı helal etmeyeceğim. Ellerim yarım kaldı. Ellerine kurban olurum kuzum" diyerek ağıt yaktıktan sonra baygınlık geçirdi.

Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıok Caddesinde 9 Kasım 2021’de meydana gelen kazada, Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü önce Birsen Giriş (51) isimli yayaya çarpıp ardından takla atarak dere yatağına uçmuştu. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı yaya yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede servisin çarptığı Birsen Giriş’in yanı sıra öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14), Esma Nur Avcı (13) ve Ege Yılmaz (15) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Şoförün kanında 3 çeşit uyuşturucu madde çıkmıştı

Sürücü Mehmet Ö., hastanede yapılan tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece "taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmasına sebep olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve sürücü Mehmet Ö.’nün öğrenci servisi kullanabilmesi için belgelerinin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştı. Sanığın kanında ise metamfetamin, amfetamin isimli uyuşturucu maddelere ve narkotik benzeri bir ağrı kesici olan tramadol isimli maddeye rastlanmıştı. Mahkeme için oluşturulan heyet tarafından, uyarıcı madde etkisi altındaki sürücü Mehmet Ö.’nün emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceği kanaatine varılmıştı. Öte yandan, kazaya karışan midibüsün ikiz plaka olduğu tespit edilmişti.

"Ellerim yarım kaldı"

Bugün olay yerinde trafik bilirkişisi, makine mühendisi ve ceza hukukçusu bilirkişiler eşliğinde keşif yapıldı. Olay mahalli gezilerek, tarafların beyanı alındı. Keşif mahalline gelen aileler de midibüsün devrilen yerinde oturarak ağıt yaktı. Vefat eden Esma Nur Avcı’nın annesi Zeynep Avcı yaktığı ağıtta, "Ölmezsem sağ kalırsam iki elim yakalarında olacak. Sorumluların hepsinin yakalarından tutacağım. Kimseye hakkımı helal etmeyeceğim. Ellerim yarım kaldı, ellerine kurban olurum kuzum" diyerek bayıldı.

"Tedavilerimden dolayı özel hayatım yok"

Feci kazadan yaralı olarak kurtulan fakat tedavilerine devam edilen Furkan Can Öztürk (16) yaşadığı süreci anlattı. Öztürk, "Kaza sebebiyle beynimden 3 kez ameliyat geçirdim. Sırtımda platin var, 8 vida var. Kazadan sonra pek dışarı çıkamıyorum. Hala tedavilerim devam ediyor. Tedavilerimden dolayı özel hayatım yok, pek bir şey yaşayamıyorum. Hep evdeyim. Kazadan dolayı okula gidemediğimden sınıf tekrarı yaptılar. Ben de sınıf tekrarı yapmamak için açık liseye geçtim. Şu an 10. sınıftayım. Tedavi süreci beni yıpratıyor Fanatik bir Galatasaraylıyım. Maçları kaçırmamaya çalışıyorum. Bu sene statta maç izlemek isterim" dedi.

"Bir kişinin kusurlu hareketinden kaynaklı bir kaza değil bize göre, birçok unsur var"

Hayatını kaybeden ve yaralanan öğrenci ailelerinin avukatı Arda Yamanlar, "9 Kasım 2021’de meydana gelen trafik kazasında vefat eden öğrencilerin ve yaralı öğrencilerinin ailelerinin avukatlığını yapıyorum. Bugün kaza mahallinde keşfimiz yapıldı. Bir trafik bilirkişisi, makine mühendisi, ceza hukukçusu bilirkişiler eşliğinde olay mahalli gezildi, beyanlarımız alındı. Raporu bekleyeceğiz. Bizim mahkemeden ilk günden beri talebimiz şu şekilde oldu; bu kaza münferit bir kişinin kusurlu hareketinden kaynaklı bir kaza değil bize göre. Bu kazanın olmasına sebep olan birçok unsur var. Mahkeme heyetine bunu defalarca söyledik. Okul yönetiminin denetimden kaynaklanan sorumluluğu var. Milli eğitimin denetimi yeterince yapmamasından kaynaklı sorumluluklar var. Yine diğer kamu idarelerinin sorumlulukları var. Servis aracının sahibi ve firma sorumluluğu var. Şoför ihmaller zincirinin son halkasının sorumluluğuyla bu feci kaza meydana geldi. Canlar yandı. Bir daha böyle canların yanmaması için hak ettikleri cezaları almalarını talep ediyoruz" diye konuştu.