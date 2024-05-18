Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk sağlığının korunması amacıyla sivrisineklerle mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için vektör mücadelesi hizmetine devam ediyor. Vektörle mücadelenin en önemli aşaması olan larva döneminde vektörle mücadele ekipleri üreme noktaları olan su birikintilerini bölge bölge dolaşıp sivrisineklerin yavru bırakmasının önüne geçiyor. Ekipler sivrisineklerin üreyebileceği su birikintilerinin çoğunu yok ediyor ve ilaçlama yöntemiyle larvaların yuvalanmasına izin vermiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivrisinekle mücadele ekipleri, ilkbahar ve yaz mevsiminde ağırlık verilen larva mücadelesi çalışmasına yılın 12 ayı boyunca devam ediyor. Halk sağlığının korunması önceliği ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan vektör mücadelesinde en az kimyasal uygulayarak başarı sağlamak hedefleniyor.